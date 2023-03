Nicola Di Chio, attore andriese, coautore e regista dello spettacolo “From Syria: is this a child?”

che ha curato, insieme aconcept e regia dello spettacolo coprodotto da Tieffe Teatro Menotti e Bottega degli Apocrifi.insieme asarà presente sabato2023 dopo lo spettacolo "" che andrà in scena alle 21:00, al Teatro Comunale "Lucio Dalla" di Manfredonia, al prossimo appuntamento con "" - laideata da Comune di Manfredonia, Compagnia Bottega degli Apocrifi e Teatro Pubblico Puglieseè lo spettacolo di teatro documentario che racconta a tutte le generazioni cosa significa la guerra oggi.Nicola Di Chioe Miriam Selima Fieno sono gli autori e registi dello spettacolo "From Syria: is this a child? Uno spettacolo di teatro documentario. È uno spettacolo dove il linguaggio teatrale si intreccia attraverso un linguaggio multimediale al linguaggio del cinema del reale., racconta il tema della guerra attraverso le storie reali di Giorgia Possekel, 14 anni italiana e Abdo Al Naseef Alnoeme, 22 anni siriano.«Da un po' di anni io e Nicola stiamo cercando di disegnare la nostra strada nell'ambito del teatro documentario, realizzando opere che parlano di presente che cercano di andare oltre il confine nazionale. Siamo sempre più convinti che il teatro debba parlare di contemporaneità da un altro punto di vista» dichiara Miriam Selima Fieno «Per questo ci piace realizzare spettacoli che vanno oltre lo spettacolo, opere di consapevolezza»Attraverso un, "From Syria: is this a child?" non racconta solo di una guerra specifica, ma affronta il problema dell'effetto delle guerre sulle persone e lascia in sospeso, per tutti, una domanda: "che adulto vuoi diventare?".In scena c'èuna ragazzina Italiana di 14 anni, che racconta la sua vita quotidiana di europea in un florido tempo di pace, nella quale giace tuttavia il dolore di una guerra familiare; e c'èun giovane rifugiato siriano che, attraverso un'amicizia inaspettata, avvicina Giorgia alla conoscenza di un'altra guerra: quella fatta di bombe, missili ed esplosioni sotto cui vivono da undici anni migliaia di suoi coetanei in Siria.«Lo spettacolo va alla ricerca di un equilibrio tra storia personale e storia epocale, in un intenso affresco emotivo dove la tecnologia dilata come una lente di ingrandimento il nostro presente e apre squarci su mondi non poi così distanti. Mostra i volti della guerra, entra dentro le case e ne fa vedere i frammenti, i ricordi, i futuri possibili», spiegano Nicola di Chio e Miriam Selima Fieno, che ne hanno curato concept e regia.In scena, drammaturgia, scenografia virtuale e light design, videomaking, video di archivio, realizzazione miniature, spazio sonoro, con il sostegno di CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG/Dialoghi – Residenze delle Arti Performative a Villa Manin, Qui e Ora Residenza Teatrale, Teatro Giovani Teatro Pirata / AMAT, L' Arboreto Teatro Dimora di Mondaino, Zona k . In collaborazione conLaè ideata e voluta dall', dallae dal Consorzio, con il sostegno di