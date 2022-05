Nessuna contaminazione nel cibo somministrato ai bambini della scuola dell'infanzia "Saccotelli" di Andria

Si sono concluse le procedure di verifiche ed analisi sui pasti consumati in data 27 aprile 2022, dove alcuni bambini della scuola dell'infanzia "Saccotelli" accusarono sintomi di gastroenterite, per lo più nausea, vomito e crampi addominali.Arriva la nota della Società Pastore, che si occupa ad Andria del servizio di refezione scolastica: "In un primo momento si pensò che causa di tali sintomi erano riconducibili ai pasti consumati a scuola forniti dalla ditta Pastore Srl. Oggi a conclusione delle indagini e verifiche messe in atto dalla Asl/Bt con le analisi effettuate sui campioni degli alimenti presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, con sede a Foggia e le analisi effettuate dalla stessa Società Pastore Srl presso il Laboratorio Testing Point 6 Srl registrato Accredia,"Questa la conferma che i pasti che vengono serviti nelle scuole di Andria sono totalmente sani e genuini è che la società Pastore Srl effettua un servizio eccellente alla comunità scolastica Andriese", conclude la nota della Società Pastore.