Neo genitori e bambini: nuovi appuntamenti e spazi formato famiglia in arrivo nei Centri commerciali "Mongolfiera"

Per celebrare la Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno (1 - 7 ottobre 2018), i Centri Commerciali Mongolfiera ospiteranno, sabato 06 ottobre a partire dalle ore 10.30, il primo Flashmob "Allattamento: base per la vita" realizzato in contemporanea nei centri di Foggia, Andria, Barletta, Bari Santa Caterina, Bari Japigia e Taranto. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Unicef Italia, MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano) e Regione Puglia, ed in collaborazione con le ASL delle province di Foggia, Bat, Bari e Taranto.Oltre al flashmob - pensato come momento di celebrazione dell'allattamento come atto fondamentale per la salute dei bambini e delle mamme, alla base della vita - durante la stessa mattinata, i Centri ospiteranno alcune iniziative collaterali realizzate dai medici e professionisti di Asl, Unicef e la partecipazione di alcune associazioni locali, per sensibilizzare le mamme (anche quelle future) su pratiche, procedure e consigli utili per la salute ed il benessere dei più piccoli nonché enfatizzare la correlazione fra allattamento, corretta alimentazione e sicurezza alimentare."L'esperienza virtuosa realizzata presso il centro commerciale Mongolfiera Taranto negli anni scorsi - spiega il Dott. Stefano Rossi Direttore Generale Asl Taranto - ci ha spinto a replicare l'iniziativa su scala regionale più vasta. Si fa un gran parlare di corretti stili di vita (avere una corretta alimentazione, non fumare, non bere alcolici e fare attività fisica); tuttavia spesso si trascura il fatto che l'allattamento è il PRIMO corretto stile di vita.Radicare questo convincimento e renderlo praticabile in modo, per così dire, manifesto ma pur sempre nel rispetto della riservatezza, è lo spirito che ci ha animato".Durante la giornata, saranno inoltre inaugurate le nuove aree allattamento allestite in tutti i 7 centri commerciali Mongolfiera gestiti da Svicom, la società di retail real estate management nata in Puglia più d vent'anni fa. Si tratta di spazi protetti per consentire ai neogenitori di dedicarsi serenamente all'allattamento anche durante le visite nei centri commerciali; spazi confortevoli e riservati per uno dei momenti più delicati e fondamentali dello sviluppo."I centri Mongolfiera continuano a consolidare la loro naturale vocazione all'offerta di servizi dedicati alle famiglie" - afferma Sonia Coppolaro, Area Supervisor per Svicom - "Ci allineiamo alle evoluzioni dei centri commerciali, che si configurano sempre più come piazze e agorà ben radicate nel tessuto locale. Lo shopping deve arricchirsi di nuovi contenuti ed il connubio fra iniziative dal forte contenuto sociale e servizi family oriented, testimoniano la capacità dei Centri Commerciali Mongolfiera di far rete e costruire relazioni capaci di generare valore per le comunità di riferimento."