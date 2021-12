Nel Puglia Village di Molfetta ogni giorno è Natale

La Land of Fashion pugliese si prepara al Natale con quell'inconfondibile atmosfera magica che si respira solo nel Puglia Village. Alla musica che si diffonde negli spazi aperti e alle bellissime luminarie che creano eleganti giochi di luce si è aggiunto il nuovo fantastico concorso a premi appena avviato, "Ogni giorno è Natale": una vera sorpresa per i clienti del Village sull'Adriatico.Difatti, sino al 24 Dicembre 2021, per ogni acquisto uguale o superiore a 50€ con scontrino unico, si può partecipare al concorso "Ogni giorno è Natale" e avere la possibilità di vincere Gift Card da 50€ o 100€ e concorrere all'estrazione finale di una Gift Card di ben 2.000€!Basta presentare in cassa la Village Card e scoprire subito se si è vinto una Gift Card da 50€ o 100€. Se non si è stati fortunati al momento dell'acquisto, si può concorrere all'estrazione finale di una Gift Card da 2.000€ messa in palio dal Puglia Village.Se non si è in possesso della Village Card, che dà già diritto a tanti vantaggi, la si può sottoscrivere gratuitamente all'Info Point del Village, provando così a farsi baciare dalla fortuna!Intanto, il Village sarà aperto anche nei giorni 8 e 26 dicembre.