Nel centro storico di Andria lo shooting fotografico della nuova collezione Gucci

Sfilata Gucci: le dichiarazioni della Sindaca Bruno

Dopo la sfilata della maison Gucci a Castel del Monte, i riflettori si sono spostati nel cuore del centro storico della città federiciana. Cinque modelli e modelle hanno posato per la prestigiosa casa di moda, indossando abiti dell'ultima collezione targata Gucci.I primi scatti sono stati eseguiti vicino al portale monumentale della chiesa di Sant'Agostino, mentre l'annessa biblioteca comunale "Ceci" è stata, momentaneamente, adibita come camerino per preparare i modelli al grande servizio fotografico, a cui hanno partecipato altre professionalità come truccatori, parrucchieri e stylist.Le altre location scelte da Gucci, come già preannunciato, sono state il Palazzo ducale, il chiostro di San Francesco e alcuni scorci dell'antico borgo di Andria. Un colpo d'occhio entusiasmante quello del set di Gucci, che ha attirato decine di curiosi che sono però stati tenuti alla larga dalla produzione."Abbiamo profuso tante energie per questo grande evento di moda", dichiara la sindaca Giovanna Bruno, tracciando un primo bilancio dopo il grande evento di Gucci. "Ringrazio, in modo particolare, tutti gli uffici del comune che si sono cimentati in un tipo di manifestazione diversa a cui erano abituati. Abbiamo insistito molto con un operazione di marketing territoriale e sul concetto "Andria-Castel del Monte". Ci siamo resi conto del potenziale che abbiamo a livello territoriale, ma anche di alcune carenze: ad esempio per quanto concerne le strutture ricettive. Non siamo ancora pronti, ma avremo modo di recuperare. Tuttavia abbiamo fatto sistema: Andria, per la prima volta, entra nel "sistema Puglia", ed è un brand che attira turisti da tutte le parti del mondo. Che il mondo si accorga anche di questa porzione di Puglia con tutte le sue ricchezze!", conclude la Prima Cittadina.Di seguito alcune foto di modelli e modelle durante lo shooting, mentre nel video le parole della Sindaca, Giovanna Bruno.