Natale in arte alla Madonna dei Miracoli

Quest'anno, causa la pandemia da covid 19, la tradizionale rappresentazione della Natività nella valle di Santa Margherita ad Andria, non è stata allestita. E' così venuto meno l'appuntamento con il Presepe Vivente "Notte di Luce" presso la valle di S. Margherita, della Basilica di Santa Maria dei Miracoli, inserito nella rete dei Presepi Viventi di Puglia. Una rappresentazione molto seguita dai fedeli, tanti provenienti da fuori Andria, in cui venivano rappresentate delle scene su cui si innestava un percorso altamente suggestivo: il pianto dell'Umanità, l'Annunciazione di Maria, l'Annunciazione a S. Giuseppe, la casa di Elisabetta, Gerusalemme, la Natività."Quest'anno abbiamo pensato di mantenere comunque la tradizione con una modalità diversa - sottolinea Presidente dell'Associazione Madonna dei Miracoli, Francesco Leonetti-. Nella cripta della Basilica sono andati di scena due quadri artistici, la Madonna del Parto di Antonio Veneziano e l'Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli! Una forma diversa di celebrare questa importante ricorrenza per la nostra fede, con l'intento di mantenere viva la tradizione del presepe vivente. Non è stato dato rilievo all'evento per evitare pericolosi assembramenti, considerato che nei giorni di festa si era in zona rossa con le limitazioni anti covid che tutti conosciamo. A conclusione delle festività natalizie abbiamo invitato alla Basilica, il Sindaco Giovanna Bruno, con la giunta comunale, a partecipare alla Celebrazione eucaristica delle ore 11 dell'Epifania, a cui è seguita una suggestiva discesa dei Magi nella cripta della chiesa dedicata alla co patrona di Andria. Speriamo che il prossimo anno il nostro presepe vivente possa ritornare ad allietare le festività natalizia, ridandoci del senso di fratellanza e di comunione, purtroppo compromesso da questo triste evento pandemico".