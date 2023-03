Nasce il 22 marzo la fondazione Its Academy Marketing e Design “Servizi alle imprese”

Sarà costituita domani, mercoledì 22 marzo alle 11.00, nella sala consiliare, la fondazione Its Academy per atto pubblico del notaio rogante dott.Sabino Zinni.Il sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno e l'assessore regionale al lavoro, formazione professionale, diritto allo studio, istruzione ed università dott. Sebastiano Leo, con il presidente dell'Agenzia Rapporti con l'Esterno dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" prof. avv. Ugo Patroni Griffi e il presidente del Comitato Promotore della costituenda Fondazione Pu.Ma. prof. Savino Santovito apriranno i lavori con i saluti ai soci fondatori, i quali formalizzeranno l'atto costitutivo della Fondazione.Nasce così in Puglia il 22 marzo 2023 (in sinergia tra imprese, Università degli studi di Bari Aldo Moro, IFOA e altri enti di formazione, Unioncamere Puglia, Confcommercio, Istituti scolastici Colasanto, Carafa e altri, Comune di Andria, ITS servizi di Viterbo, ITS pugliesi Turismo e Agroalimentare, Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Trani, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e altri partner) la nuova Fondazione ITS Academy Marketing & Design, per l'Area Tecnologica: 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito Specifico: 4.5 Servizi alle Imprese, in esecuzione di quanto definito dalla Programmazione Regionale della Puglia, di cui l'A.D. 30 agosto 2022, n. 164 della Dirigente del Servizio Formazione Professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 dell'1/9/2022, costituisce attuazione.La costituenda Fondazione ITS Academy si ispira ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione di cui al nuovo quadro normativo introdotto dalla Legge n.99/2022, successive integrazioni e modifiche ed emanandi decreti attuativi, nonché al DPCM 25 Febbraio 2008, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.La nuova Fondazione ITS Academy completa la presenza degli ITS pugliesi anche nella sesta provincia e opererà nel settore dei servizi alle imprese con nuove tecnologie per il Made in Italy e il Design, sviluppando e potenziando l'orientamento al marketing e al l'internazionalizzazione delle aziende nelle diverse filiere produttive.Gli ITS Academy (istituti tecnici superiori) rappresentano un segmento di formazione intermedio tra gli studi per il raggiungimento di una laurea universitaria e il diploma di scuola superiore, con esami di stato conclusivi.Sono stati disegnati per raccogliere le esigenze delle imprese riguardo profili lavorativi specifici, dotati di competenze professionali, tecniche e tecnologiche e destinati a sostenere i processi di innovazione delle imprese, consentendo alternanza tra studi di approfondimento tecnico e formazione in azienda: è previsto un periodo di lavoro in azienda pari almeno al 30% della durata dei corsi, per stabilire subito un legame molto forte con il mondo produttivo e il personale formatore proverrà non solo dall'Università, ma per almeno il 50% dal mondo del lavoro.I corsi ITS si articolano di norma in semestri che si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.Il titolo finale conseguito dai partecipanti certificherà le competenze conseguite come corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF, sarà corre¬dato dall'EUROPASS diploma supplement, che rappresenta il riconoscimento delle qualifiche accademiche: si tratta di uno strumento importante dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, affinché i diplomi siano riconosciuti dagli istituti di istruzione superiore, dalle autorità pubbliche e dai datori di lavoro sia nei Paesi di origine sia all'estero.