Musica su vinile, ma anche LP, CD e Musicassette - Anni 60 70 80 90: appuntamento al Laboratorio Urbano

Per tutti gli appassionati di vinili, imperdibile l'appuntamento con la prima edizione della "Città del Disco" in programma il prossimo fine settimana ad Andria, organizzato dall'associazione Puglia Eventi.Si tratta dell'ultimo appuntamento in cartellone per "R...Estate ad Andria", il programma degli eventi pensati per l'estate in città dall'Amministrazione Comunale – assessorato alle Radici. Tre mesi circa di programmazione in tanti luoghi della città, con musica, ballo, cinema, libri e teatro, anche per i più piccoli.Ed ora la conclusione è affidata a Puglia Eventi.infatti, presso il Laboratorio Urbano (ex mattatoio di via Canosa) si svolgerà una mostra dedicata con scambio vinili rari e da collezione. Dieci gli espositori provenienti dal centro Italia daranno vita ad un eventi culturale dedicato alla musica su vinile, ma anche LP, CD e Musicassette - Anni 60 70 80 90.In questa mostra sarà possibile reperire copertine ironiche della musica nazionale ed internazionale, ma anche gadget musicali memorabilia, manifesti di concerti pop rock e metal. Insomma, un mondo dedicato alla storia della musica internazionale per un incontro inter-generazionale e per tutti i gusti musicali. La mostra è visitabile sabato dalle 15 alle 21 e domenica dalle 10 alle 21.