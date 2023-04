Musei aperti durante il ponte del 25 aprile e nel weekend del 1° maggio

Il lungo ponte del 25 aprile e il weekend del 1° maggio parleranno la lingua della cultura.Collezioni in bella mostra e musei aperti: è questo il fil rouge che legherà le due prossime festività, segno dellasoprattutto quando i potenziali visitatori hanno maggiore tempo libero.Da quest'anno, poi,, infatti, una delle date simbolo della storia nazionale,Il, in occasione della Festa dei Lavoratori, porte aperte nei luoghi della cultura con ilI siti che abitualmente osservano la chiusura settimanale il lunedì o il martedì, quindi, saranno in questo caso regolarmente aperti, rinunciando alla chiusura settimanale o, eventualmente, posticipandola.: partendo dall'esterno dell'Anfiteatro di piazza Sant'Oronzo, attualmente oggetto di lavori di restauro e adeguamento,alla scoperta della Lupiae di duemila anni fa.(info e prenotazioni sul portale www.visiteanfiteatrolecce.it ) cominceranno alle 9.30 e termineranno in serata (ultimo turno alle 18.30).. Ringrazio come sempre tutto il personale e in particolare gli addetti all'accoglienza e alla vigilanza dei nostri luoghi della culturaSi allega la tabella riepilogativa delle aperture previste per lunedì 24, martedì 25 aprile e lunedì 1° maggio e si invita, in ogni caso, a consultare il sito della Direzione Regionale Musei Puglia musei.puglia.beniculturali.it per ulteriori informazioni.