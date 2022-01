Mons. Luigi Renna verso l'Arcidiocesi di Catania

La notizia sta circolando con sempre più insistenza nelle ultime 48ore: un vescovo pugliese è in procinto di guidare l'importante diocesi di Catania.Naturalmente sono indiscrezioni senza nessuna ufficialità, men che meno confermate dal diretto interessato. Già perché il nome del prelato che sta girando in queste ore è del nostro monsignor Luigi Renna, attuale pastore di Cerignola-Ascoli Satriano (Foggia). Papa Francesco avrebbe quindi scelto lui come nuova guida della Chiesa etnea.Il 55enne presule pugliese, come tutti sanno è originario di Minervino Murge ma ha passato tanti lunghi anni ad Andria, dove è stato, tra l'altro oltre che seminarista anche direttore del seminario diocesano, attiguo alla chiesa del Carmine. Mons. Renna, Don Luigi come ama ancora farsi chiamare qui tra Andria e Minervino, è uno dei vescovi più giovani della Puglia e dallo scorso maggio è anche Presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e lavoro, giustizia e pace della Cei.Inutile dire che se questa notizia venisse confermata sarebbe un evento importantissimo per la nostra Diocesi e per quanti amano Don Luigi, che poco incline ai clamori mediatici, accetterebbe suo malgrado il volere di Sua Santità di proseguire la sua missione pastorale in terra siciliana.