L'andriese Emilia Maggialetti eletta Miss Lady

E' l'affasciante Emilia Maggialetti la nuova Miss Lady 2021. Si tratta di un concorso di bellezza contornato da sfilate di moda, ideato e condotto da Maurizio Marzocca, insieme ad Antonella Piccolo, che si è svolto lo scorso 1° agosto nella splendida location di Villa Bianca a Corato, gremita di pubblico. Special guest della serata è stato il noto attore e modello Alex Belli (CentoVetrine) che, insieme al presidente di giuria, il biscegliese Nicola Losapio, ha premiato le prime tre classificate della kermesse: come dicevamo la vincitrice Emilia Maggialetti di Andria, Cristina Di Leo (2ª classificata) e Angela D'Ettole (3ª classificata), entrambe di Barletta.«"Miss Lady" è una manifestazione che non premia solo la bellezza fisica, ma anche quella interiore -ha tenuto a sottolineare il Presidente Nicola Losapio-. È stata una gara impegnativa con delle concorrenti molto talentuose, che ha portato sul podio Emilia, Cristina e Angela, degne vincitrici di questa nuova kermesse ideata e presentata da Maurizio Marzocca e Antonella Piccolo, che ringrazio per avermi coinvolto come presidente di giuria. Una giuria davvero capace, formata dalla lady uscente Giusy Straniero, da Francesco Palagiano, Patrizio Cardone, Michele Capuano, Christian Binetti, Matteo Cuocci, Donato Candelora e dall'ospite d'onore Alex Belli, fortemente legato alla Puglia, che con la sua professionalità ed esperienza ha dato un grosso apporto a questa stupenda kermesse. Complimenti a tutti e arrivederci al prossimo anno!»