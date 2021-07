Metti un pomeriggio di luglio, il Sindaco Bruno, Albano Carrisi a parlare di Walter Chiari

"Messo in cantiere qualche idea, sperando di riuscire a concretizzarla quanto prima"

Social Video 1 minuto Il Sindaco Bruno con Albano Carrisi

Lo annuncia lei stessa, nel consueto post/video. La Sindaca Giovanna Bruno ha incontrato Albano Carrisi, in un caldo pomeriggio di luglio, ed ecco nascere qualche idea che potrebbe portare presto a delle interessanti iniziative artistiche."Un improvvisato e speciale scorcio di pomeriggio con Albano Carrisi, testimonial della pugliesità nel mondo.Un uomo semplice, diretto, pratico, innamorato della vita e della musica.Mi ha onorato della sua compagnia, simpaticissima. Abbiamo parlato di musica, di andriesità ("Walter Chiari è un patrimonio andriese da valorizzare" ci ha tenuto a sottolineare Albano), di importanza della cultura che è strumento efficace per elevare un popolo.Abbiamo messo in cantiere qualche idea, sperando di riuscire a concretizzarla quanto prima.#grandisognipiccolipassi"