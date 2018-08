Mazda 6 rubata fugge alla vista dei Carabinieri. Inseguimento sulla sp 231 direzione Canosa di Puglia

Pomeriggio intenso da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato sul versante dei furti d'auto, che si conferma uno dei fenomeni delittuosi più praticati nella nostra città.Intorno alle ore 17:30 dei ladri d'auto si sono impadroniti di una Mazda 6 scura da una via del centro cittadino. La loro fuga non è sfuggita alle Forze dell'ordine. Ne è scaturito un inseguimento per le vie della città fino alla strada provinciale 231 direzione Canosa di Puglia, quando la Mazda, a causa della elevata velocità è riuscita a seminare una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri che la stava tallonando.E sempre questo pomeriggio, ma in una distinta operazione, questa volta la Polizia di Stato ha individuato dei ladri d'auto intenti a smontare tre autovetture in una fondo agricolo, situato nei pressi di Montegrosso. Anche in questo caso i malviventi, alla vista dei poliziotti sono riusciti a far perdere le loro tracce. Sul posto gli agenti della squadra "Volanti" che stanno adesso cercando di risalire all'identità dei proprietari dei veicoli rubati.