Matteo Salvini ad Andria per presentare il candidato sindaco per il centro destra

Sarà direttamente Matteo Salvini che presenterà ad Andria il candidato Sindaco che correrà per il centro destra nelle elezioni comunali del 20 e 21 settembre.E' di queste ore la notizia che d' intesa con il segretario regionale, on. Luigi D'Eramo è stato diramato il programma di Matteo Salvini in Puglia, il 25 e 26 giugno.Intorno alle ore 18.30 del 25 giugno è previsto a Barletta, l'arrivo del leader della Lega presso la stazione centrale, in piazza Conteduca, dove saranno ad accoglierlo i militanti della Bat. Alle ore 19.15 l'arrivo ad Andria con l'incontro con la stampa e i militanti con il candidato Sindaco in viale Crispi. A seguire, si svolgerà l'inaugurazione del Comitato Lega, in via Duca d'Aosta n.121.Il giorno successivo, dopo aver pernottato molto verosimilmente ad Andria, Matteo Salvini sarà alle ore 8.45 a Corato, per una visita presso un centro per Anziani con il candidato Sindaco della Lega. Subito dopo partenza per il capoluogo regionale dove è prevista, per le ore 11.00, una attesa conferenza stampa sulle elezioni regionali in Puglia, presso il Palace Hotel, in corso Vittorio Emanuele II.La visita in Puglia si concluderà alle ore 13.30 a Foggia, con un pranzo con iscritti e simpatizzanti presso la Fiera, in viale Fortore 155.