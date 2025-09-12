Regione Puglia
Regione Puglia
Attualità

Martedì 16 settembre in Regione si ritorna a parlare del nuovo ospedale di Andria

Si parlerà anche dell'ampliamento dell'Ospedale di Barletta e della realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica

Andria - venerdì 12 settembre 2025 21.13
Martedì 16 settembre, alle ore 11,00 è prevista una nuova seduta della I Commissione consiliare regionale su alcuni temi, tra questi il nuovo ospedale di Andria.

E' infatti prevista l'audizione degli assessori al bilancio e alla sanità, del presidente della Provincia Barletta Andria Trani, del sindaco di Andria, del direttore del Dipartimento salute, del dirigente della Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, del direttore generale di ASSET, del direttore generale, del direttore dei lavori e del RUP delle opere in costruzione della ASL BT e del soggetto vincitore del bando di progettazione dell'opera, per la verifica periodica sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria per l'edilizia ospedaliera e la verifica dell'andamento della spesa dell'Ospedale di Andria.

Nella stessa seduta, a seguire ci sarà l'audizione degli assessori al bilancio e alla sanità, del presidente della Provincia BT, del direttore del Dipartimento salute, del direttore generale e del RUP della ASL BT, sulla programmazione delle somme riconosciute alla Regione Puglia ex art. 20 L. 67/88 – Delibera CIPE 51/2019 per l'ampliamento dell'Ospedale di Barletta e la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica.
  • Comune di Andria
  • Sanità
  • Ospedali
  • Ospedale Bonomo
  • regione puglia
  • Nuovo ospedale di andria
Il saluto di amici e colleghi ad dott. Marco De Nunzio, nuovo Vicario della Questura di Torino
12 settembre 2025 Il saluto di amici e colleghi ad dott. Marco De Nunzio, nuovo Vicario della Questura di Torino
Il Leccio di Masseria Finizio Tannoia tra i 216 gli alberi monumentali della Puglia, censiti nell’Albo Verde Nazionale
12 settembre 2025 Il Leccio di Masseria Finizio Tannoia tra i 216 gli alberi monumentali della Puglia, censiti nell’Albo Verde Nazionale
Altri contenuti a tema
Il Leccio di Masseria Finizio Tannoia tra i 216 gli alberi monumentali della Puglia, censiti nell’Albo Verde Nazionale Territorio Il Leccio di Masseria Finizio Tannoia tra i 216 gli alberi monumentali della Puglia, censiti nell’Albo Verde Nazionale Ma per alcuni di questi é allarme come per la Piana degli Ulivi Monumentali sotto attacco del batterio killer Xylella fastidiosa
Al Castel dei Mondi il doppio sguardo di un' Eccellenza e di Mirella Caldarone con “Obiettivo su Gianni Berengo Gardin” Eventi e cultura Al Castel dei Mondi il doppio sguardo di un' Eccellenza e di Mirella Caldarone con “Obiettivo su Gianni Berengo Gardin” Una mostra per raccontare il grande fotografo, attraverso immagini inedite ed intime
Puglia invasa da 250mila cinghiali: timori per la sicurezza e la salute Territorio Puglia invasa da 250mila cinghiali: timori per la sicurezza e la salute Si tratta di una vera e propria emergenza
Operazione “Game Over”, il plauso e la soddisfazione dell’Associazione Antiracket di Andria Vita di città Operazione “Game Over”, il plauso e la soddisfazione dell’Associazione Antiracket di Andria Assicurati alla giustizia i presunti responsabili del sequestro lampo avvenuto in città il 7 gennaio scorso
Il saluto del Sindaco Bruno al Vicario del Questore dott. Marco De Nunzio Vita di città Il saluto del Sindaco Bruno al Vicario del Questore dott. Marco De Nunzio «Gli riconosciamo empatica professionalità, spirito di squadra, grande capacità di ascolto e mediazione»
Festa patronale: sul palco Paolo Belli e la sua Big Band, Matteo Borghi e conclusione con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo Festa patronale: sul palco Paolo Belli e la sua Big Band, Matteo Borghi e conclusione con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo Dal 20 al 22 settembre prossimi, nessuna rinuncia ma senza sprechi. Il luna Park sarà allocato in tre aree distinte
Abruzzese (Feste patronali): "Non solo momento di fede e tradizione, ma occasione per ritrovarci come comunità" Vita di città Abruzzese (Feste patronali): "Non solo momento di fede e tradizione, ma occasione per ritrovarci come comunità" Il saluto del neo presidente del Comitato Feste patronali
Festival della Mobilità Sostenibile, Andria presenta la terza edizione Festival della Mobilità Sostenibile, Andria presenta la terza edizione le iniziative saranno illustrate in Sala Giunta lunedì 15 settembre alle ore 10,00
Emissioni odorigene a Andria, avviato il Tavolo Tecnico              
12 settembre 2025 Emissioni odorigene a Andria, avviato il Tavolo Tecnico              
"Una finestra sul Cortile ", giù il sipario del Festival ma non manca anche la ciliegina sulla torta
12 settembre 2025 "Una finestra sul Cortile", giù il sipario del Festival ma non manca anche la ciliegina sulla torta
Luce al cimitero, Malcangi a Griner: "Le sue sono azioni frettolose "
12 settembre 2025 Luce al cimitero, Malcangi a Griner: "Le sue sono azioni frettolose"
Luce al cimitero, la Multiservice fa chiarezza dopo le polemiche
12 settembre 2025 Luce al cimitero, la Multiservice fa chiarezza dopo le polemiche
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
12 settembre 2025 Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
Sicurezza e prossimità, il nuovo anno scolastico con la Polizia locale
12 settembre 2025 Sicurezza e prossimità, il nuovo anno scolastico con la Polizia locale
Al lido “La Conchiglia " di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
12 settembre 2025 Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
12 settembre 2025 Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.