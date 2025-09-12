Martedì 16 settembre in Regione si ritorna a parlare del nuovo ospedale di Andria

Martedì 16 settembre, alle ore 11,00 è prevista una nuova seduta della I Commissione consiliare regionale su alcuni temi, tra questi il nuovo ospedale di Andria.E' infatti prevista l'audizione degli assessori al bilancio e alla sanità, del presidente della Provincia Barletta Andria Trani, del sindaco di Andria, del direttore del Dipartimento salute, del dirigente della Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, del direttore generale di ASSET, del direttore generale, del direttore dei lavori e del RUP delle opere in costruzione della ASL BT e del soggetto vincitore del bando di progettazione dell'opera, per la verifica periodica sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria per l'edilizia ospedaliera e la verifica dell'andamento della spesa dell'Ospedale di Andria.Nella stessa seduta, a seguire ci sarà l'audizione degli assessori al bilancio e alla sanità, del presidente della Provincia BT, del direttore del Dipartimento salute, del direttore generale e del RUP della ASL BT, sulla programmazione delle somme riconosciute alla Regione Puglia ex art. 20 L. 67/88 – Delibera CIPE 51/2019 per l'ampliamento dell'Ospedale di Barletta e la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica.