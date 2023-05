Martedì 16 maggio la presentazione della festa della pittura “Andria ad Artem”

Martedì 16 maggio alle ore 10,00 nel Museo Diocesano "San Riccardo" di Andria, in via Domenico de Anellis 46, si terrà la conferenza stampa per la presentazione della festa della pittura "Andria ad Artem", in programma dall'1 al 4 giugno, con evento di apertura a cura del Liceo Artistico e della Promozione Commerciale e Pubblicitaria del Colasanto di Andria il 31 maggio 2023.L'evento, organizzato dalla Cooperativa San Francesco, è patrocinato da Regione Puglia, Polo Biblio Museale, Comune di Andria, Accademia di Belle Arti di Foggia, Ordine degli Architetti della BAT.Si tratta di un festival di pittura che svolgerà nei contenitori culturali più significativi della città, coinvolgendo artisti nazionali e internazionali.I dettagli, gli eventi collegati alla mostra e le realtà istituzionali coinvolte, verranno diffusi nel corso della conferenza stampa a cui prenderanno parte la consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari, gli organizzatori dell'evento Giovanni Lullo e Raffaele Mansella, il direttore del Polo Biblio Museale dott. Luigi De Luca, la docente di storia dell'arte dell'Accademia delle Belle Arti di Bari professoressa Rosalinda Romanelli, i professori Silvia Davanzo, Paola Nanni, Amedeo de Rosa, le classi 4 A e 4 C del liceo artistico di Andria, gli architetti Sabino Aniello e Francesca Onesti, il presidente dell'Ordine degli Architetti Bat Andrea Roselli, il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia dott. Piero Ditrani, le Tour operator Turisti in Puglia, il presidente della Confcommercio di Andria dott. Claudio Sinisi e l'amministrazione comunale di Andria.