Martedì 15 dicembre seduta del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 15 dicembre, alle 11,30, nell'Aula consiliare, ovvero in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza per i Consiglieri che ne facciano richiesta entro le ore 10,30 di lunedì 14 dicembre.Ordine del giorno:- Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti - Estrazione a sorte per la designazione di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente (art. 54 della l.r. 28 dicembre 2012, n. 45, come modificato dall'art. 15 della l.r. 10 agosto 2018, n. 44 e art. 7 del r.r. 24 marzo 2014, n. 5) – a.c. 1/N;- DDL n. 129 del 30/11/2020 "Rendiconto Generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019" - a.c. 6/A (rel. cons. Amati Fabiano);- DDL n. 130 del 30/11/2020 "Legge di Assestamento e variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia" - a.c. 2/A (rel. cons. Amati Fabiano);- DDL n. 132 del 30/11/2020 "Ratifica ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 30 novembre 2020 n. 1928" - a.c. 7/A (rel. cons. Amati Fabiano);- Deliberazione n. 1830 del 30/11/2020 "Bilancio consolidato della Regione Puglia – esercizio finanziario 2019 - artt. 11bis e 68 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Approvazione" - a.c. 2/B (rel. cons. Amati Fabiano);- DDL n. 131 del 30/11/2020 "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118. Sentenza Giudice di Pace di Lecce n. 3018/20; Commissione Tributarla Provinciale di Bari n. 191/12 sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 2633/19 sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. Ì769/19 sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1495/19 sentenze Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 1814/19 sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 993/18 sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 168/12" - a.c. 3/A (testo emendato in prima Commissione con assorbimento e decadenza dei disegni di legge n.134/2020 e n.135/2020 con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) d.lgs. 118/2011 aventi pari finalità) (rel. cons. Fabiano Amati).Ed è stata proprio la Commissione bilancio presieduta da Fabiano Amati ad inaugurare la stagione legislativa della nuova consigliatura. La seduta, svoltasi venerdì scorso, ha avuto carattere interlocutorio: ed ha prevalso il tecnicismo, anche per l'assenza giustificata e ampiamente preannunciata dell'assessore al bilancio Raffaele Piemontese cui spettava relazionare sui contenuti, argomenti di carattere finanziario e contabile.Tutti hanno avuto il via libera con identica votazione: la commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con il voto contrario del centro destra e l'astensione di prassi del riconfermato presidente Amati.Dal centrodestra l'unica dichiarazione di voto registrata nel corso della seduta, che ha scontato il contingentamento dei tempi, un percorso obbligato ed a tappe forzate per arrivare all'approvazione del bilancio di previsione entro la scadenza della sessione corrente.Le opposizioni si sono riservate di esprimere un giudizio politico martedì, quando i disegni di legge approderanno all'esame dell'aula.Nello specifico la Commissione ha approvato ilo Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 la cui approvazione è stata differita per la straordinarietà della situazione determinata dal Covid-19.Già adottato lo scorso giugno, il Rendiconto ha ottenuto la parifica da parte della Corte dei Conti ed è stato riproposto tra i primi atti della nuova legislatura, a seguito della decadenza dei progetti di legge non approvati entro il termine della precedente.Approvata anche la Legge di assestamento e variazione di bilancio di previsione, provvedimento in cui la misura più impattante sotto l'aspetto sociale è il finanziamento sino a fine anno degli assegni di cura per 800 euro a favore di 7700 cittadini pugliesi.Stesso percorso anche per la ratifica della variazione di bilancio, un disegno di legge contenente interventi assunti con carattere di urgenza, in considerazione della necessità di dare tempestiva attuazione agli interventi legati al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno del tessuto socio economico regionale.La manovra, in particolare, prevede il finanziamento di queste principali misure: 5 milioni e mezzo per l'allestimento dell'ospedale mobile COVID-19 nel quartiere della Fiera del Levante di Bari, 4 milioni per i Consorzi di Bonifica, 1 milione per l'acquisto e la distribuzione di ambulanze alle Aziende sanitarie e Policlinici e 1 milione e 700 mila euro per la Protezione civile regionale.La Commissione, infine, ha espresso parere favorevole sulla proposta della giunta con oggetto il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio 2019.