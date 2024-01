Manifestazione a Bari dei lavoratori Nta del Cup Asl BAT

"Il solito vizio: gare al massimo ribasso e chi paga sono sempre e solo i lavoratori!"Manifestazione ieri mattina, 29 gennaio a Bari dei lavoratori Nta del Cup Asl BAT, che hanno deciso di scioperare e di manifestare davanti alla sede della Regione Puglia dopo che gli è stato negato stipendio e Tfr, senza dimenticare lo stato di costante precariato nel quale sono chiamati a operare."Una doppia beffa, per i lavoratori e per i cittadini. In queste condizioni, infatti, diventa impossibile garantire un servizio essenziale e fondamentale per la comunità della BAT. La politica si assuma le proprie responsabilità e intervenga subito per porre rimedio a questa ingiustizia!"