Social Video 39 secondi Controllo del territorio con un drone

Così come disposto dal Questore di Bari, dr. Giuseppe Bisogno, sin dalle prime ore di questa mattina è stato attivato su Andria, in concomitanza con la particolare giornata festiva del Lunedì dell'Angelo, un dispositivo straordinario di controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni imposte, onde evitare la diffusione del contagio da covid 19, in particolare misure anti assembramento, chiusure esercizi commerciali ed artigianali e c.d. gite in campagna o verso le seconde case rurali.Nei giorni scorsi, su impulso del Primo Dirigente del locale Commissariato di P.S., dr. Emanuele Bonato, è stato predisposto un piano con Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Da questa mattina sono stati quindi attuati posti di controlli fissi, in uscita dalla città e precisamente 5 da parte della Polizia di Stato, 5 dall'Arma dei Carabinieri, 2 della Guardia di Finanza cui sono stati affiancate pattuglie della Polizia Locale.Oltre ad un elicottero (che sta sorvolando tutta la provincia Bat) per la prima volta, a supportare il lavoro delle Forze dell'ordine a terra, è stato messo in funzione un drone che sta filmando e fotografando situazioni c.d. anomale. Come dicevamo è la prima volta che in questo servizio di ordine pubblico, non per attività di contrasto alla criminalità o eventi sportivi, è in funzione su Andria, messo oggi a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Centrale del Controllo del Territorio grazie a personale appositamente addestrato che adesso farà servizio permanente per la Città Fidelis (di ultima generazione, per voli di lunga percorrenza a cui è possibile anche applicare sensori a raggi infrarossi per riprese e fotografie in contesti notturni o con poca luce).Tutta la macchina organizzativa è seguita sul campo dal vice Questore dr. Gerardo Dinunno e dalla sala operativa del Commissariato di P.S. di via Rossini.Con la squadra Volanti dell'UPGSP stanno collaborando tutte le specialità presenti della Polizia di Stato di Andria, in special modo la Scientifica.Un dedicato servizio di vigilanza del territorio è stato approntato dal Commissariato di P.S. per la zona di Castel del Monte. A questo si aggiunge l'attività che i Carabinieri Forestali del Comando Parco dell'alta Murgia ed in particolare le stazioni di Andria, Corato e Ruvo di Puglia stanno effettuando incessantemente anche durante le ore notturne.L'imponente attività di controllo continuerà fino a tutta la serata del Lunedì dell'Angelo, al fine di non vanificare gli sforzi fatti dalla collettività fino ad oggi per arginare la diffusione del coronavirus.