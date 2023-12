Lo spettacolo "Carosello Italiano" dello Zenith in scena al CPIA di Andria

Lo Zenith al CPIA di Andria... quando la scuola è di tutti ed aperta a tutti.Continua il tour teatrale dei ragazzi del centro Zenith, impegnato da anni in una testimonianza quotidiana di impegno per la condivisione e l'inclusione. La prossima tappa di questo meraviglioso viaggio sarà il CPIA di Andria, in via dei Comuni di Puglia n.40, sapientemente guidato dal dirigente Paolo Farina."Siamo fieri di vivere questo momento in una scuola aperta e inclusiva. Un'istituzione in grado di dialogare con la realtà e di trasformarla in una comunità educativa, di accogliere la complessità e farne uno strumento di crescita", sottolinea il prof. Antonello Fortunato, responsabile e motore trainante del centro Zenith.Il prossimo appuntamento per i "Giovedì di Gino Strada" é fissato al 21 dicembre alle ore 18.