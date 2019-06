Le immagini del Castel del Monte proiettate sui maxi schermi di New York

Chi l'avrebbe mai detto che un giorno il nostro amato Castel del Monte, sarebbe comparso sui maxi schermi di New York?E' successo proprio nel cuore pulsante della grande mela, a Time Square, sotto gli occhi di migliaia di persone e il video continuerà ad essere proiettato fino al 3 luglio, ogni 10 minuti, grazie alla campagna di PugliaPromozione della Regione Puglia.Un susseguirsi di immagini promuoveranno la nostra terra, a partire appunto dal nostro maniero federiciano ai trulli di Alberobello per poi passare per le calde terre del Salento con tutti i suoi monumenti in stile barocco.Una straordinaria iniziativa che ci rende, ancora una volta, orgogliosi di appartenere alla nostra apprezzata terra, la Puglia, che ora più che mai, sta conquistando il cuore di migliaia di persone oltreoceano.