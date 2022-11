Numerose le proteste che giungono dal quartiere Sacro Cuore di Andria. Alcuni lavori effettuati nei mesi scorsi dall'Enel, circa il potenziamento della rete elettrica, avrebbero portato al contestuale spegnimento di buona parte di lampioni della pubblica illuminazione di molte strade della zona.Via Volta, viale Trentino, via Torricelli, via Einstein, via Montessori ed ancora altre arterie cittadine, sono praticamente senza pubblica illuminazione da ben tre mesi."Una situazione a dir poco incresciosa che abbiamo ripetutamente segnalato sia al Comando della Polizia Locale sia agli uffici tecnici di piazza Trieste e Trento, purtroppo senza alcun positivo esito -spiegano alcuni residenti che hanno contattato la nostra redazione"."Da quando è venuta a crearsi questa condizione, la sera, specie adesso con l'approssimarsi delle giornate uggiose ed autunnali, pervade un senso di insicurezza e sono in molti ad affrettarsi a rincasare, specie donne e minori, in quanto mancando l'illuminazione pubblica, la strada è completamente buia. Sollecitiamo quindi gli uffici comunali a verificare tale stato di cose ed a far ripristinare al più presto il funzionamento della pubblica illuminazione: ne va della nostra sicurezza".