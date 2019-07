La Puglia investirà 21 milioni di euro nello sport

16 milioni di euro sulla rete degli impianti sportivi dei Comuni e delle associazioni, delle parrocchie e associazioni di volontariato senza finalità di lucro

5 milioni di euro sui bandi annuali in cui si articolano le politiche sportive regionali

La Puglia è pronta ad investire. A dichiararlo è proprio il presidente della Regione Puglia,, il quale ha commentato i bandi annuali, spiegando il modo in cui la cifra complessiva verrà suddivisa:Al momento, come è stato dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione, il "programma operativo 2019" è in attuazione del Programma Regionale Triennale "Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021".Come ha sottolineato l'Assessore regionale allo sport,, i quasi 21 milioni di euro saranno distribuiti da due bandi differenti.I bandi per gli impianti sportivi saranno entrambi finanziati con 8 milioni di euro l'uno: uno riservato aiche potranno anche non cofinanziare l'intervento che realizza un nuovo impianto sportivo o un'area sportiva attrezzata oppure riqualificarne una realtà già esistente; un secondo bando per i privati in cui è invece obbligatorio il cofinanziamento del 20 per cento, dedicato ad, parrocchie e enti appartenenti alla chiesa cattolica o altre confessioni religiose, associazioni di volontariato che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza finalità di lucro.Il bando, consultabile sul sito internet della Regione Puglia, prevede la chiusura dell'avviso a settembre e obbliga il vincitore a usare i fondi entro dodici mesi. Un vincolo, a detta dell'assessore allo Sport, utile per sveltire il recupero degli impianti."Lo sport" - dichiara Emiliano - "è uno dei linguaggi e delle pratiche più importanti, all'interno delle quali è possibile racchiudere passione, impegno, solidarietà, inclusione sociale e promozione del territorio. Attraverso questi fondi, quindi, si spera di riuscire a far diventare tutte le attività sportive fonte di coesione e di forza sociale".