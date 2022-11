Torna la "Notte Bianca" dei Licei e anche quest'anno gli alunni del Liceo Economico-Sociale "Ettore Carafa" di Andria, coordinati in modo singolare dal prof. Emanuele Terlizzi, saranno protagonisti il giorno 1° dicembre dalle ore 18,00 alle ore 21,30.L'evento si colloca all'interno dell'iniziativa regionale, che collega a distanza i Les Puglia e che si svolge fra il 28 novembre e il 2 dicembre e riunirà non solo gli studenti del Liceo ma anche il corpo docenti, il dirigente scolastico e le famiglie.La manifestazione prevede un ampio programma di attività predisposte dagli studenti che tratteranno temi molto attuali come la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, per sensibilizzare le giovani generazioni a comportamenti e azioni a tutela dell'ambiente.Gli alunni del Liceo economico dell'istituto "E. Carafa" sono pronti a far sentire l'eco della propria voce sulla questione, da cui deriva proprio il titolo "La nostra eco - Fra sostenibilità e risparmio", scelto per l'occasione.I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 faranno da cornice all'evento, in particolare l' "Obiettivo 7: Garantire l'accesso all'energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti" e l' "Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità".La "Notte Bianca" si aprirà all'insegna dello sport con i tornei di pallavolo maschile e femminile; successivamente la festa si sposterà in auditorium dove gli studenti si cimenteranno in performance di vario genere, dal canto al ballo e al reading, tutte incentrate sul già citato tema della "sostenibilità ambientale e risparmio energetico".La scuola ha tra i suoi propositi quello di educare gli alunni alla sostenibilità attraverso le singole materie di studio, con un progetto formativo unitario che li prepari ad essere dei cittadini corretti. Il dirigente scolastico, il prof. Vito Amatulli, ha da sempre supportato e incentivato queste iniziative da parte dei suoi studenti ed è pronto ad unire la sua voce alla loro.