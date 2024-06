“La mia scuola è differente”: ad Andria la premiazione del progetto di educazione ambientale

Si terrà mercoledì 12 giugno alle ore 17, nel cortile dell'oratorio salesiano di Andria la cerimonia di premiazione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città di Andria sull'educazione ambientale. Il progetto "La mia scuola è differente" prevedeva la realizzazione di percorsi didattici realizzati in ogni scuola con lo scopo pedagogico di stimolare nei giovanissimi una sensibilità particolare in materia di ambiente e di raccolta differenziata. Nel progetto ha ricoperto un ruolo fondamentale l'attività di comunicazione: circa trenta gli elaborati pervenuti al Comune provenienti dalle scuole andriesi. Il comune denominatore è stata la diffusione e la moltiplicazione di comportamenti virtuosi all'interno delle proprie famiglie.Gli elaborati potranno essere selezionati per le successive campagne di comunicazione di "Andria Differenzia". Dal corretto conferimento della plastica, all'organico, passando per la carta, il vetro il secco, fino a trattare il tema dell'abbandono di rifiuti speciali. I partecipanti hanno potuto scegliere di elaborare il proprio progetto attraverso diverse tematiche che la giuria ha valutato attentamente. In palio per ogni ordine di scuola tre premi (1°, 2° e 3° classificato).La giuria è composta dalla sindaca di Andria Giovanna Bruno, dal dott. Mirko Malcangi, dall'assessore all'Ambiente Savino Losappio, dal dott. Giancarlo Cannone, dalla dott.ssa Marilena Tota e dalla dott.ssa Nunzia Saccotelli. L'iniziativa è promossa dall'A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa), che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Andria e vanta il patrocinio dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, della Provincia Bat, dell'ASL BT e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.