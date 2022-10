La Fondazione Epasss Acli di Bari compie 50 anni

Social Video 3 minuti Venti anni di EPASS BARI

Con una grande iniziativa la Fondazione Epasss delle Acli di Bari festeggia oggi, sabato 15 ottobre i 50 anni dalla nascita. L'evento, in programma nella mattinata presso l'Uci Cinemas Showville del capoluogo, sarà l'occasione per ripercorrere le tappe di una storia lunga mezzo secolo, che ha permesso alla Fondazione Ente provinciale Acli servizi sociali e sanitari di diventare un punto di riferimento sul territorio nel settore socio-sanitario ed in particolar modo, in quello della residenzialità supportata per persone affette da sofferenza mentale.L'iniziativa prevede la proiezione di un docufilm sulla storia della Fondazione e l'anteprima del videoclip musicale, con esibizione live del brano "Ventimila giorni – Le nostre radici diventano ali" realizzato per l'anniversario.Ampio spazio alle testimonianze di alcuni tra i professionisti che hanno reso la Fondazione Epasss una realtà importante: Francesco Maffei, dirigente delle Acli provinciali di Bari, Giovanni Copertino, già presidente di Provincia e Regione e Giuseppina Labellarte, medico psichiatra del servizio pubblico tra gli storici collaboratori della Fondazione.A chiudere la giornata, con i saluti del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del sindaco della Città metropolitana Antonio Decaro e l'intervento del presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia. A condurre l'evento, Luca Ward.Tra le presenze istituzionali, molte e provenienti da tutta la Puglia, registriamo quella della Sindaca di Andria Giovanna Bruno e del notaio Sabino Zinni, da alcuni decenni presenze professionali di riferimento del vasto mondo dell'associazionismo dell'Acli."Celebriamo insieme questo evento – spiega l'amministratore delegato della Fondazione Epasss Vincenzo Purgatorio – per ricordare cinquant'anni al servizio della solidarietà e della promozione umana, con particolare attenzione agli ultimi e ai più deboli. Lo facciamo con tutti coloro che hanno scritto pagine importanti di questa esperienza".