“La Filiera Olivicola, tra certezze e innovazione”, incontro a Bisceglie con l'assessore Cesareo Troia

Franco Contò, Direttore del Dipartimento di Economia preso l'Università di Foggia;

Cesareo Troia, Assessore alle Radici del Comune di Andria e coordinatore regionale dell'Associazione Città dell'Olio;

Giacomo Patruno, Presidente Gal "Ponte Lama";

Vincenzo Patruno, Presidente Confcooperative Puglia;

Gianni Porcelli, Vicedirettore Confagricoltura Bari Bat;

Michele Nuzzi, Responsabile provinciale dei Servizi tecnici di Coldiretti;

Giuseppe De Noia, presidente provinciale CIA - Agricoltori Italiani Levante.

Le ataviche problematiche legate alla olivicoltura pugliese, amplificate dalle odierne vicende legate al caro energia e materie prime, saranno al centro di un incontro intitolato "", in programma venerdì 4 novembre 2022, alle ore 17 presso il teatro "Don Luigi Sturzo", in via Pozzo Marrone 86, a Bisceglie.Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Angelantonio Angarano e di Gianni Naglieri, Assessore all'Ambiente e all'Agricoltura del Comune di Bisceglie, sono in programma i seguenti interventi:Nel corso della serata, il Primo cittadino della Città del Dolmen, Angelantonio Angarano condividerà con le delegazioni degli agricoltori presenti l'ottenimento della bandiera "Spighe Verdi", prestigioso quanto ambito riconoscimento assegnato a Bisceglie dalla FEE Italia, per il terzo anno consecutivo alla Città di Bisceglie.