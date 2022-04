L'ortofrutta di qualità paga lo scotto del caro energia. Mercato generale di Andria punto nevralgico del commercio pugliese

E' il settore dell'pagare forse lo scotto maggiore delpost pandemia e le conseguenze legate al drammaticocon l'aumento dei costi di carburante e del riscaldamento, stanno purtroppo crescendo i prezzi delle materie prime, come appunto i prodotti alimentari di prima necessità, ad iniziare dall'ortofrutta.Il carrello della spesa fa sempre più difficoltà a riempirsi visto il lievitare dei prezzi al consumo. Città qualisono tra le piazze più importanti per ilLa Città fidelis pur avendo unormai datato, di proprietà comunale e risalente al secondo dopoguerra, ormai circondato completamente da immobili ad uso abitativo, continua ad essere tra i più vitali,in entrata ed uscita, con punte anche di 20 ton. durante il periodo estivo conElevato è anche il numero degli avventori, all'incircache lo frequentano già con le prime ore del mattino, provenienti non solo dalle città vicinori ma anche daOrtaggi di stagione quali cime disono tra i prodotti freschi che in questo periodo dell'anno stanno transitando da Andria alla volta delCon la conclusione della campagna delleche quest'anno hanno pagato un pesante scotto per l'eccezionale andamento climatico sfavorevole, si attende adesso che giungano a, glidi fine stagione, come, che quotidianamente troviamo sulle nostre tavole, esaurite ormai le produzioni delPresidente Bari Bat deie Presidente dellaci fornisce uno spaccato esauriente di quella crescita dei costi che tutti stiamo verificando nella spesa quotidiana. Piattaforme qualisono solo alcuni dei nomi che si riforniscono per i loro punti vendita della zona grazie a "Natura & Qualità", tra le aziende leader pugliesi dell'ortofrutta. Una crescita quella dei prezzi che sta incidendo nell'ordine del 20% con punte anche del 30% per un certo tipo di prodotti da serra. Il carrello della spesa ne rappresenta lo specchio fedele di questa crescita vertiginosa.A darci un altro tassello di questa delicata situazione, sonocon una cura particolare per i dettaglianti ecome la maggior parte della sua famiglia, anch'egli posteggiante storico del mercato di. E' lache attualmente sta fornendo i prodotti da serra comeQuesti ultimi con le varietàsono ormai ricercati e diventano preziosi, in tutti i sensi, per ogni giorno che passa.E' il trasporto su gomma quello che sta attraversando il momento più nero in assoluto, con costi sempre più elevati. Lo sottolineacome quelli a foglia, anch'egli figlio d'arte con il, che commercializza concon le produzioni di. I terreni su cui si trovano le loro verdure, oltre a trovarli nel nord barese, sono presi in affitto in, comeMa l'approvvigionamento non avviene solo in Italia. Quando le temperature creano problemi sul campo aperto (tra grandinate e siccità prolungata) i carichi di verdure arrivano dall'estero come dalla. Il caro gasolio, visto che si tratta di merce deperibile è preferibile il. Più il prodotto è pesante meglio è, in quanto lo spazio nei camion frigo è limitato e quindi suppliscono il caro gasolio leI commercianti e gli operatori all'ingrosso dell'ortofrutta chiedono quindi interventi di sostegno duraturi, perché con il caro energia le cose non potranno che ulteriormente peggiorare per un settore del comparto agricolo tra i più importanti della Puglia.