L'ex segretario e direttore generale del Comune di Bari, Mario D'Amelio nuovo AU dell'AndriaMultiservice

E' il 71enne Mario D'Amelio, il nuovo Amministratore unico dell'AndriaMultiservice. Succede all'ing. Riccardo Infante, tranese, dimessosi a luglio.La Sindaca Giovanna Bruno, con il decreto 1017 di ieri, 24 agosto, dopo la valutazione delle candidature pervenute, ha conferito l'incarico, a seguito di apposito avviso pubblico per il rinnovo delle cariche sociali.Lungo e prestigioso è il curriculum che può vantare Mario D'Amelio, laureatosi in Scienze Politiche e successivamente in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari. Nato a Spinazzola, coniugato con due figlie, ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale in diversi comuni fra cui Matera, Corato e Canosa di Puglia. E' stato inoltre prima Segretario e poi Direttore Generale della Città Metropolitana di BariHa svolto numerosi altri incarichi in ambito pubblico e privato, tra cui anche quello di assessore comunale presso il Comune di Canosa di Puglia. E' esperto in materia di anticorruzione, controlli interni e trasparenza della Pubblica Amministrazione.Attualmente è docente a contratto presso l'Università degli Studi di Bari dove insegna Etica e Trasparenza della Pubblica Amministrazione nel corso di studio Scienze delle Amministrazioni.Al neo AU Mario D'Amelio, gli auguri di buon lavoro della redazione di AndriaViva, per questa nuova e prestigiosa sfida che si appresta ad affrontare.