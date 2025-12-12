ITS Academy Pu.Ma. (Puglia Marketing & Design) celebra la conclusione del suo primo biennio formativo

L'ITS Academy Pu.Ma. (Puglia Management), punto di riferimento per l'alta formazione tecnica superiore nei settori del management, del marketing e della gestione aziendale, celebra la chiusura del suo primo biennio di attività con un importante traguardo: la conclusione dei percorsi formativi– realizzato in collaborazione con– e, su Andria, entrambi orientati all'inserimento diretto nel mondo del lavoro.L'evento segna un momento significativo per l'ITS Academy Pu.Ma., che in soli due anni ha consolidato la propria missione di creare un ponte concreto tra formazione e impresa, favorendo l'occupabilità dei giovani pugliesi attraverso percorsi altamente professionalizzanti e in linea con le esigenze del mercato."Siamo orgogliosi di questo primo traguardo – dichiara il Prof. Savino Santovito, Presidente dell'ITS Academy Pu.Ma. – perché rappresenta la dimostrazione concreta che l'alta formazione tecnica può offrire ai giovani una reale opportunità di crescita e alle aziende un bacino di talenti qualificati, pronti a contribuire allo sviluppo del territorio."Il percorso, sviluppato in partnership con, ha permesso agli studenti di acquisire competenze specifiche nella gestione dei punti vendita, nel coordinamento del personale e nelle strategie commerciali, con un forte orientamento pratico grazie al percorso in Apprendistato di Terzo livello con Lidl Italia.Parallelamente, il corsoha formato professionisti capaci di operare nel marketing digitale e nella gestione delle vendite online, figure oggi sempre più richieste in un mercato in continua evoluzione.Con la conclusione di questi percorsi, ITS Academy Pu.Ma. consolida la propria rete di collaborazioni con imprese leader e istituzioni del territorio, confermandosi un punto di riferimento per la formazione post-diploma in Puglia."Il successo di questi corsi è il frutto di una sinergia costante tra formazione e impresa – aggiunge il Prof. Santovito – ed è la prova che investire sui giovani significa investire sul futuro delle aziende e del territorio."Gli Esami di stato dei due percorsi sono stati l'occasione per condividere i risultati ottenuti da tutti gli allievi dei corsi e celebrare il primo biennio di attività formativa dell'ITS.Il Presidente ci tiene anche a ringraziare i commissari interni che hanno assistito alle prove d'esame e in particolare le Dott. Anna Maria Coletto e Tania Guerra della Regione PugliaLa Prof.ssa Lucrezia Maria De Cosmo e il Prof. Fabrizio Baldassarre dell'Università degli Studi di Bari, le Prof.sse Silvia D'Avanzo e Grazia de Lucia per la scuola Capofila I.I.S.S. "Giuseppe Colasanto" di Andria e Leonardo Volpicella e Vincenzo Miracapillo, dal tessuto imprenditoriale locale.