Italia Viva: riconfermata ad Andria la coordinatrice uscente Arcangela Lasorsa

Una riconferma ad Andria per la guida di Italia Viva. A darne notizia è il portavoce Ambrogio Tattolo."Una ventata di democrazia ha portato i fedelissimi del partito renziano, a votare per il primo vero congresso di IV dalla costituzione del partito.Ci sono voluti ben 4 anni dalla nascita di Italia Viva, da ottobre 2019 alla Leopolda di Firenze fino al 15 ottobre 2023 affinchè in tutta Italia si potessero svolgere i congressi per eleggere il presidente nazionale, i presidenti regionali e provinciali.Tutti i tesserati di IV, si sono recati presso i seggi allestiti nei comuni di tutta Italia, ove hanno ricevuto le schede per esprimere per il proprio voto, che è stato espresso anche in forma online per ha scelto tale formula, prenotandosi sul sito di Italia Viva.A distanza di circa 2 mesi si è dato il via ai congressi cittadini in tutti i comuni d'Italia, che ha tenuto impegnati domenica 17 dicembre c.m., molti dirigenti, iscritti e simpatizzanti, nelle elezioni dei loro presidenti cittadini.In Puglia ed in particolare nella nostra provincia BAT, in tutti i seggi allestiti e che sono rimasti aperti domenica 17 dicembre dalle 9.00 alle 13.00, si è consumato l'ennesimo momento di scelta democratica, per un partito in forte crescita di consensi in tutti i territori.Ad Andria e' stata eletta la dr.ssa Arcangela Lasorsa, già coordinatrice uscente di Italia Viva. La riconferma della dr.ssa Lasorsa, premia il suo grande impegno per il partito sin dalla sua nascita nella città di Andria, collaborando alla fondazione nel 2020 della lista civica "Futura" e favorendo alla elezione della attuale sindaco avv. Giovanna Bruno.Venerdì 22 dicembre, alle ore 18 presso la sede provinciale di Trani in via Trento nr.10, alla presenza del vice presidente Regionale di Italia Viva Tommaso Laurora, è stata convocata una assemblea provinciale di Italia Viva BAT, estesa ad amici e simpatizzanti, per la presentazione dei neo eletti ed anche per uno scambio augurale per le prossime festività. Per l'occasione si andranno a delineare le caratteristiche dell'attività politica di Italia Viva nel nostro territorio provinciale", conclude la nota di Ambrogio Tattolo.