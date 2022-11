Istruzione: corsi gratuiti di inglese e francese al CPIA Bat di Andria

Presso la sede in via dei Comuni di Puglia, 4 a cura della prof.ssa Francesca Giaconelli e della prof.ssa Giusy Acquaviva

si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo previsto

Il CPIA Bat "Gino Strada", nell'ambito dell'ampliamento della propria offerta formativa e grazie all'organico dell'autonomia, propone come ogni annocompletamenteed aperti a tutti.I corsi si terranno presso la sede associata di Andria, in via dei Comuni di Puglia, 4 a cura della prof.ssa Francesca Giaconelli e della prof.ssa Giusy Acquaviva a partire dalLe iscrizioni sono aperte a partire dal giorno 7 novembre 2022 eI corsi partiranno da un livello base e si adegueranno, durante il percorso, al livello degli iscritti.Per info, contattare o presentarsi dalle ore 08.30 alle 17.00 presso Segreteria del CPIA Bat "Gino Strada" o presentarsi dalle 17.00 alle 19.00 presso l'istituto.Tel. 0883246540 – email bamm301007@istruzione.it