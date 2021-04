Inaspettata battuta d'arresto della Regione circa i lavori di messa in sicurezza della discarica ex fratelli Acquaviva

"Mentre attendiamo ancora notizie circa l'utilizzo dei circa 10 milioni di euro per la bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale ex Daneco in Contrada San Nicola La Guardia, in diverse occasioni avevamo invece evidenziato fiduciosi come l'Ager, l'Agenzia regionale rifiuti, stava procedendo all'affidamento della progettazione per la chiusura definitiva della cava ex fratelli Acquaviva, attigua a quella comunale. Fino ad oggi!"A sollevare le ultime novità su questa vicenda sono Doriana Faraone e Nunzia Sgarra, consigliere comunali M5S Andria. "Infatti con determina n.102 del 16 aprile 2021, la stessa Ager ha improvvisamente revocato tutto quello che di buono e di utile per Andria si stava facendo sulla ex cava fratelli Acquaviva.Il tecnico responsabile unico di questo procedimento presso l'Ager ha improvvisamente lasciato tale incarico per "per motivi legati all'eccessivo carico di lavoro attualmente in capo alla stessa".Abbiamo cercato di comprendere, dalle poche notizie riportate negli atti ufficiali, il motivo di questa che appare essere una nuova "fregatura" per gli andriesi.I documenti riportano che, "con nota prot. 5242 del 26.03.2021, il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia ha comunicato, in merito all'intervento in questione, di star procedendo ad una ricognizione puntuale e ad analizzare criticamente, intervento per intervento, lo stato dell'arte dell'operazione e l'avanzamento finanziario e, qualora si ritenga l'intervento ragionevolmente non completabile, o comunque non si addivenga alla proposta di aggiudicazione della gara principale al 31 dicembre 2021, esso verrà definanziato a valere sulle risorse del Patto al fine di riprogrammare le risorse a rischio e garantire quanto più possibile l'integrale assorbimento delle risorse nazionali assegnate".Speriamo di sbagliarci, ma da questo passaggio e dagli scritti successi intercorsi tra Regione Puglia ed Ager, sembra quasi che la Regione abbia detto all'Ager che se non aggiudichi i lavori entro il 31 dicembre 2021 devo toglierti questo finanziamento per Andria poiché scade, e che Ager abbia ammesso di non farcela ed abbia gettato la spugna, visto che Ager chiede in data 8.04.2021 la conferma dell'assoluta inderogabilità del termine ultimo del 31.12.2021 e sempre il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, a stretto giro il 9.04.2021 ribadisce all'Ager "di dover addivenire all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'appalto principale entro il 31 dicembre 2021".Se tutto ciò sarà confermato, si resta senza parole!Annullare la chiusura definitiva di questa discarica non vorrà significare per caso riprendere l'idea di realizzare lì una nuova discarica di rifiuti, cosa che noi del M5S avevamo faticosamente scongiurato ?Chiediamo al Sindaco Giovanna Bruno di chiarire tale situazione, che se confermata sarebbe uno schiaffo alla salute degli andriesi, come se non avessimo già ben altri problemi di natura sanitaria.E se, come sospettiamo, tutto questo è stato deciso all'insaputa del primo cittadino, che sarebbe cosa di una scorrettezza inaudita, chiediamo al Sindaco di protestare con il Presidente Emiliano con tutta la veemenza di cui è capace", concludono Doriana Faraone e Nunzia Sgarra del M5S Andria.