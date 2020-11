Il toto assessori per Emiliano bis: ma mancano ancora i pentastellati ed il rappresentante della Bat

Sembrerebbero quasi fatti i giochi dinella composizione della nuova Giunta regionale della Puglia. Il presidente starebbe firmando in queste ore (o al massimo domani), i decreti di nomina degli assessori a quasi due mesi dalle elezioni. Tra le riconferme ci sarebberoe new entryin bilico ancora ilche deve scegliere se entrare o meno in maggioranza e quindi in giunta, a decidere, a quanto sembra potrebbero essere gli attivisti sullaA loro spetterebbe l'assessorato al Welfare. Altra indiscrezione riguardache potrebbe essere eletta presidente del Consiglio regionale.Al momento non vi è alcun esponente della sesta provincia pugliese. Questi comunque i nomi quasi certi:Vicepresidente con delega al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico:Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili:Trasporti e Mobilità sostenibile:Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica:Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale:Sanità, Benessere animale, Sport per tutti:Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Risorse idriche e tutela delle acque, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative:Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste:Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo