Il successo di due tiktokers per caso, l'intervista a Scicca69

Social Video 3 minuti L'intervista alla coppia di tiktokers Scicca69

Due giovanissimi andriesi,meglio conosciuti sul web comehanno conquistato nel giro di pochi mesi numeri da capogiro:È iniziato tutto per gioco e inaspettatamente. Realizzano video per raccontare le dinamiche della vita di coppia postandoli su Tiktok, il tutto con spirito ironico e tipicamente andriese, riscuotendo la simpatia di migliaia di utenti in tutta Italia.Da qui la proposta di un progetto più ampio in collaborazione con la Regione Puglia, "Pari Pari – parità la vittoria più bella", una iniziativa nata dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e che ha coinvolto studenti di scuole superiori pugliesi nella realizzazione di un video contro la violenza di genere.Ed è così che grazie al loro spirito intraprendente,, che affida a Scicca69 una campagna per sensibilizzare alla parità di genere in modo ironico ed efficace, così come loro già sanno fare bene.Li abbiamo incontrati per una breve intervista.rispetto alla produzione dei video e non ostentano per nulla la loro notorietà.Anzi si mostrano con la massima semplicità e autenticità di due giovani ragazzi alle prese con il successo.