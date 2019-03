Il sindaco Giorgino taglia il nastro alla prima edizione del "Festival del cioccolato”

Da stamani venerdì 8 marzo, la cioccolata artigianale padroneggia nella piazza simbolo e più antica della città, Vittorio Emanuele II, meglio conosciuta come Piazza Catuma.Si tratta del, inaugurato dal Sindacoche in presenza dell' assessore alla Cultura, dell'assessore all'urbanistica, degli organizzatori e del pubblico intervenuto, ha tagliato il tradizionale nastro dando il via al goloso evento.Tale iniziativa , sostenuta da "e con il patrocinio del Comune di Andria-Assessorato alla Cultura, a partire da oggi, dalle ore, vedrà esposti prodotti dolciari realizzati dai migliori maestri cioccolatai d'Italia.Inoltre domenica sera, ultimo giorno del festival, si esibirà il comico e presentatore, che eseguirà alcune delle sue simpaticissime imitazioni, apprezzate a ""," ed a ""."Tale iniziativa è stata organizzata da Casartigiani Abruzzo e da Fiere ed Eventi, due associazioni che hanno organizzato questo evento anche in alcune città limitrofe e non solo. Quindi avendo già riscontrato successo in altri contesti, ci ha spinti ad accogliere con entusiasmo il festival che peraltro prevede una serie di spettacoli, come animazione di artisti di strada o uno spettacolo di Cabaret, previsto per l'ultimo giorno. – spiega l'assessore Francesca Magliano – Inoltre, funzionerà anche la fabbrica del cioccolato, dove ci saranno dei laboratori gratuiti per le scolaresche, estesi anche a tutti coloro che abbiano un interesse per tale iniziativa, mentre l'ultimo giorno verrà donata una scultura alla città di Andria, in cioccolato, realizzata dallo scultore Francesco Montereale, promuovendo, in questo modo, anche la pasticceria locale. L'evento che include il mercatino dell'artigianato, dove saranno presenti hobbiste locali, consentirà alla nostra città di attirare gente anche da fuori e quindi di mirare ad una vera e propria promozione turistico-culturale del territorio. A noi, dell'Amministrazione comunale, è spettato il compito di coordinare, di accompagnare come facciamo sempre con questi percorsi virtuosi, l'organizzazione del festival del cioccolato"