Il Principe Alberto II di Monaco ricevuto a Castel del Monte dalla Sindaca Giovanna Bruno

Andria e il suo Castel del Monte hanno avuto il piacere e l'onore di accogliere oggi, giovedì 21 aprile, il Principe Alberto II di Monaco, giunto in Puglia per una visita di alcuni giorni."È un orgoglio che il nostro maniero sia oggetto di speciale attenzione da tante parti, soprattutto a livello internazionale. Ogni giorno di più.Al Principe, incantato dalla bellezza della fortezza e del suo scenario, ho avuto la possibilità di parlare della nostra Città, delle sue ricchezze e potenzialità, della sua storia, del suo legame profondo con Federico II di Svevia, il Puer Apuliae, lo Stupor Mundi", ha commentato la Sindaca di Andria Giovanna Bruno, visibilmente soddisfatta di questa occasione di promozione della città. Proprio la bellezza ed il fascino della Puglia hanno stregato non solo il Principe Alberto di Monaco ma anche Gucci. La celebre Maison di moda ha scelto guarda caso Castel del Monte, definendolo "uno degli scenari più suggestivi del Belpaese" come set per la sua alta moda internazionale, con la sua sfilata in programma il prossimo 16 maggio 2022.Prima di raggiungere il maniero federiciano, il principe monegasco era stato a Canosa di Puglia, accolto dal Primo Cittadino Roberto Morra e successivamente, dopo la visita a Castel del Monte è giunto al Castello del Garagnone, siti storici che un tempo furono feudo dei Grimaldi. La cerimonia alle pendici della Rocca del Garagnone si è aperta con la consegna di una targa da parte del Principe, alla presenza del presidente del Parco Francesco Tarantini, dell'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, di Lorenzo Marchio Rossi, vice presidente della provincia Bat e di alcuni dei tredici sindaci dei comuni del Parco. Sulla targa è narrato il legame storico della Rocca con i Grimaldi di Monaco e raffigurato un suo antico dipinto olio su tela, collezione del Palazzo di Monaco.