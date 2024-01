Il piano di dimensionamento scolastico 2024/2025 dell’Amministrazione è diventato realtà

"Nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale, con la guida della sindaca Giovanna Bruno e l'indispensabile lavoro dell'assessore Dora Conversano, ha raggiunto un importante risultato per il piano di dimensionamento scolastico 2024/2025.La Regione Puglia, infatti, ha adottato integralmente la proposta dell'Amministrazione, che include la creazione di 9 istituti comprensivi, rispettando i criteri di massimo 1350 alunni per istituto e assicurando la sostenibilità geografica e territoriale delle scuole.Questo successo dimostra come questa Amministrazione sia concentrata sulle reali esigenze della cittadinanza, lavorando intensamente per garantire un'istruzione di qualità in ogni quartiere, offrendo pari opportunità a tutti i quartieri della città e tranquillità per le famiglie.Un grande ringraziamento, pertanto, va alla Regione per aver riconosciuto e corretto un iniziale disguido. La decisione finale conferma l'efficacia del piano elaborato inizialmente, frutto di un lavoro corale e attento alle necessità di tutti, e specialmente dei nostri studenti.Insomma, questo è un esempio di come soltanto il lavoro di squadra, libero da logiche personalistiche e focalizzato sul bene comune, possa portare ai risultati sperati.Un sentito ringraziamento anche a tutti i dirigenti scolastici, alle sigle sindacali e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo", lo sottolinea una nota il gruppo consiliare e politico di Andria Bene in Comune.