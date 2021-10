Il Ministro Bianchi inaugura l'anno scolastico a Trani. Bruno: "Che sia in presenza per tutti"

Anche la Sindaca di Andria ha partecipato questa mattina, mercoledì 27 ottobre, a Trani all'inaugurazione regionale dell'anno scolastico 2021 - 2022."Ogni anno viene sorteggiata una località per ospitare l'evento -ha scritto la Sindaca di Andria sulle pagine social-, cui partecipa il ministro dell'istruzione e le massime autorità locali. Quest'anno è toccato alla Bat, che ha "stupito" attraverso il contributo di diverse scuole regionali che hanno prodotto sfilate, musica, video, narrazioni, coreutica, danze, sapori e allestimenti... tutto rigorosamente federiciano, per omaggiare la nostra terra e il suo Stupor Mundi, Federico II di Svevia, il puer apuliae.Il ministro Bianchi ha sottolineato l'importanza del mondo della scuola, riscoperta in tempo pandemico in maniera ancora più pregnante.Una scuola che deve parlare il linguaggio moderno dell'innovazione e quello sociale dell'inclusione.Buon anno scolastico. Che sia in presenza, per tutti!"