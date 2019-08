Il Centro Zenith gira uno spot con Sabino Matera nella storica villa in centro

Un prestigioso contenitore per ospitare grandi e piccini. Presto tornerà a nuova vita una delle storiche ville della città di Andria, situata tra via Brindisi e viale Venezia Giulia. L'art director andriese Sabino Matera è al lavoro per adibire la villa a location ideale che dal prossimo autunno farà da sfondo a "situazioni magiche". Anche quest'anno il tutto sarà improntato sulla solidarietà. Confermata la presenza di associazioni benefiche e in particolare dei ragazzi diversamente abili del Centro Zenith di Andria, fortemente voluto dallo stesso art director.Matera sta seguendo personalmente i lavori di ristrutturazione e la sistemazione del giardino e in questi giorni ha girato uno spot con i ragazzi del Centro Zenith, come racconta Antonello Fortunato, responsabile dello storico sodalizio di volontariato: «È straordinario osservare la disinvoltura dei ragazzi dello Zenith scelti per questa sceneggiatura. Ci saranno altre pillole in questi mesi in attesa di un evento importante. Tuttavia quello che commuove è la strada intrapresa dell'integrazione e dell'inclusione dei miei ragazzi che tra viaggi (prossimamente Bangkok), tour teatrali (il nostro musical "Carosello Italiano" in giro per la Puglia), e mini spot, sono al settimo cielo».