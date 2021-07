Il 3° Circolo didattico "Cotugno" vince una nuova sfida

Una nuova sfida è stata vinta dal 3° Circolo Didattico "Riccardo Cotugno" di Andria, questa volta dagli alunni cinquenni dei due plessi della scuola dell'infanzia, che da ben sette anni, infatti, partecipa al Progetto Nazionale ludico-motorio "" promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in collaborazione con l'Università della Calabria e patrocinato dal Ministero dell'Istruzione.Il progetto che quest'anno è denominatoutilizza il movimento come strategia di insegnamento/apprendimento perché quotidianamente i bambini usano il corpo e il movimento come canali privilegiati per apprendere, comunicare e relazionarsi con l'ambiente, inteso sia come luogo fisico sia come contesto socio-affettivo e culturale.Lo scorso giugno, a conclusione del percorso psico-motorio, gli alunni cinquenni hanno realizzato su una base musicale, assegnata, una coreografia motoria il cui video ha partecipato, con altre 500 scuole di tutta Italia al primo concorso nazionale "Piccoli eroi a scuola".La prima fase selettiva si è svolta a livello regionale dove la "Cotugno" si è affermata, con altre 5 scuole, aggiudicandosi l'ambito riconoscimento.I criteri considerati per l'individuazione sono stati: il numero dei bambini partecipanti, la coerenza motoria nell'impostazione dell'animazione, l'esecuzione dei movimenti in accordo con la musica, l'originalità dell'interpretazione e la qualità delle immagini e delle riprese video.Con il cuore gonfio di gioia ma anche di orgoglio, per questa nuova conquista, il percorso del video del 3° Circolo continua presso l'U.S.R. della Calabria dove un'apposita Commissione sceglierà l'animazione che, selezionata tra tutte le regioni partecipanti, vincerà la prima edizione del Concorso Nazionale "Piccoli Eroi a Scuola".Da sempre il 3°Circolo Didattico "Riccardo Cotugno", guidato dalla dirigente scolastica dott.ssa Dora Guarino, è attento a promuovere esperienze di espressività motoria per l'acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio corpo allo scopo di favorire la socializzazione, l'inclusione, il rispetto delle regole, l'orientamento e la gestione degli spazi.