Un vasto incendio su una catasta di rifiuti di vario genere è stato appiccato questa mattina, lunedì 7 novembre in contrada Arnieci, zona situata a pochi chilometri dal centro abitato, in direzione di Canosa di Puglia. Una colonna di fumo nero si è levata nel cielo.La segnalazione è giunta da alcuni agricoltori della zona. L'incendio, appiccato da qualche ignoto balordo, interesserebbe un terreno posto qualche tempo fa sotto sequestro, da circa tre mesi, in quanto vennero rinvenuti rifiuti di vario tipo.