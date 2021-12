Ieri ad Andria eseguite 365 vaccinazioni a bambini dai 5 agli 11 anni

Fino al 29 dicembre circa 24mila bambini su 240mila sono stati già vaccinati in Puglia

Sono 2196 le vaccinazioni pediatriche eseguite ieri, mercoledì 29 dicembre nella Asl Bt. Di queste 118 sono state eseguite a Bisceglie, 319 a Barletta, 365 ad Andria, 177 a Trani e 1132 negli studi degli ambulatori pediatrici. Oggi la vaccinazione dei più piccoli dai 5 agli 11 anni continua a Canosa, mentre domenica 2 gennaio si terrà a Margherita di Savoia.Intanto è la Puglia è la prima regione in Italia per numero di somministrazioni di vaccini anti Covid in età pediatrica, 5-11 anni, con una copertura del 10,2% del target previsto. Fino a ieri circa 24mila bambini su 240mila sono stati già vaccinati. La media italiana di copertura è del 6,6%.