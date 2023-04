I giovedì del Gino Strada ad Andria: “Chi non pedala, cade”

è il dirigente scolastico emerito dele questa non è una notizia.Quello che non tutti sanno è che Carmine Gissi è un appassionato di bici ed una penna educata che, insieme ai suoi amici, Toto Grieco e Peppino Termine, ha recentemente pubblicato il volume Chi non pedala, cade. Tre uomini in bicicletta, evidentemente testimonianza di come amicizia, pratica sportiva e amore per il proprio territorio possano cementare un rapporto che attraversa il tempo."Hai voluto la bicicletta e ora pedala", si usa dire in tono di sfida a chi parte per una nuova avventura: queste parole, Carmine, Toto e Peppino, non se le sono fatte ripetere. Hanno attraversato, una pedalata dopo l'altra, le zone note e meno note, prossime e lontane dalla loro San Ferdinando di Puglia, e ora ci raccomandano: se non si vuol cadere, tocca a tutti pedalare.sarà presentato presso la, in Viale dei Comuni di Puglia, 4,, con inizio alle oreLa cittadinanza è invitata.Diretta YouTube al link: