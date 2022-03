Guerra in Ucraina: un nuovo carico di viveri e medicinali in partenza da Andria

Una generosità sconfinata degli andriesi che sta proseguendo ora dopo ora e che si intreccia in due progetti portati avanti dalla Confraternita di Misericordia di Andria. Sono tantissime le donazioni di materiale utile arrivate presso la sede dell'associazione giallociano per il popolo ucraino e sono molteplici le iniziative condotte dai volontari con i carrelli di spesa solidale per l'emporio "Le dodici ceste" ormai vicinissimo all'apertura. Due diverse attività che però, come detto, si sono inevitabilmente intrecciate in un periodo in cui i sofferenti aumentano a dismisura anche a causa della guerra. Ad Andria, dove c'è la sede di Federazione delle Misericordie di Puglia,Le misericordie pugliesi, in particolare, stanno aprendo, sotto l'egida dell'Area Emergenze della Confederazione nazionale, un canale importante con la Romania dove sono migliaia i profughi ucraini arrivati ormai, anche qui, allo stremo delle possibilità. Altro materiale sarà, invece, trasferito presso il centro di stoccaggio nazionale di Milano da dove stanno partendo molteplici Tir verso la Polonia. Per la raccolta pro Ucraina, importante la generosità dei cittadini, delle farmacie andriesi e degli istituti scolastici. In particolare l'Istituto Comprensivo "Mariano-Fermi" che ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità durata due giorni nei tre plessi scolastici coinvolgendo moltissime famiglie e praticamente tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi.Parallelamente proseguono le attività dei volontari giallociano impegnati nella raccolta dedicata all'Emporio Solidale "Le dodici ceste",Nei giorni scorsi si è conclusa una prima selezione di famiglie che potranno rivolgersi da fine mese direttamente presso l'Emporio Solidale per effettuare la propria spesa come da indicazioni del progetto. Carrelli solidali all'esterno dei tanti supermercati aderenti ma anche altre campagne specifiche con molte aziende e farmacie in una bella gara di generosità per il territorio in un momento davvero molto complesso.