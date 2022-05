Un grande momento di preghiera comunitaria, quella che si annuncia per sabato 28 maggio ad Andria.I Padri Agostiniani con l'Associazione Madonna dei Miracoli, in occasione del mese mariano hanno organizzato un grande rosario comunitario alle ore 20,30 nella piazza San Pio X, davanti alla Basilicata della copatrona di Andria. Saranno presenti con le tre Arciconfraternite di Andria, Maria SS. Addolorata, SS. Corpo di Cristo in Cattedrale, Arciconfraternita dell'Immacolata, la Pia Associazione Crociferi e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.