Gli auguri pasquali dei Carabinieri di Andria agli ospiti della RSA di via Carpaccio

Non hanno voluto far mancare il loro affetto, quello di chi ogni giorno si prende a cuore il "bene comune", specie se questi sono soggetti deboli, come bambini, donne ed anziani.I Carabinieri della Compagnia di Andria, hanno voluto portare il loro saluto per le imminenti festività pasquali e quindi visitare la RSA di Andria di via Carpaccio, attigua al Distretto Sanitario Asl Bt della Città fidelis, struttura gestita dalla Cooperativa sociale Proges di Parma, che da poco meno di un anno porta avanti una comunità nella quale sono ospitati poco meno di 60 ospiti, la cui direzione sanitaria è assicurata dalla dr.ssa Angela Garrubba, dal Coordinatore RSA dr. Paolo Porro e dal Coordinatore infermieristico dr. Vittorio Zaccaro."Come Carabinieri è nostro preciso compito assicurare e garantire, con la tutela generale della Comunità, quella di particolari categorie deboli, come i bambini, le donne e gli anziani. E' nel nostro DNA di Carabinieri - sottolineano il Comandante la Compagnia di Andria, Capitano Pierpaolo Apollo ed il Comandante la Stazione di viale Gramsci, il Luogotenente Damiano De Gioia-. Gli operatore sanitari nelle strutture sociosanitarie purtroppo sono vittime di tanti spiacevoli e incresciosi episodi di violenza e di sopraffazione. Vicende che mettono a repentaglio quindi l'andamento del servizio, creando pericolo agli operatori ed agli stessi pazienti. Nei giorni scorsi la Asl Bt ed il nostro Comando provinciale hanno inteso rafforzare una collaborazione oserei dire genetica tra i Carabinieri e gli operatori sanitari e con essi i pazienti ospiti, per scongiurare ogni tipo di violenze Pertanto, la Compagnia di Andria, che ha giurisdizione anche sui territori di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, nell'ambito dei compiti sul controllo del territorio dell'Arma dei Carabinieri, secondo le disposizioni forniteci dalla nostra scala gerarchia, ha inserito nei servizi disposti quotidianamente tra le proprie stazioni e nucleo radiomobile, quello di svolgere un'attenta vigilanza per ospedali, distretti ed uffici socio sanitari di questo territorio, come appunto la RSA di via Carpaccio Verranno pertanto eseguiti maggiori controlli da parte dei militari presso tali le strutture per garantire maggior sicurezza e mostrare vicinanza e tutela a quanti lavorano o dimorano in tali luoghi".Il Comandante la Compagnia di Andria, Capitano Pierpaolo Apollo ed il Comandante la Stazione di viale Gramsci, il Luogotenente Damiano De Gioia, nella loro visita, nel soffermarsi a salutare gli ospiti presenti, hanno scambiato alcune battute con due arzilli ultracentenari, che hanno dichiarato il loro affetto verso gli appartenenti all'Arma Benemerita, ricordando alcuni piacevoli episodi di gioventù.