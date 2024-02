Giudici, avvocati e giornalisti dibattono su diritto costituzionale e giornalismo investigativo

Sempre più difficile fare le indagini utilizzando le intercettazioni, e sempre più difficile raccontare indagini e inchieste. Con l'emendamento Costa diventato legge al Senato il 17 febbraio, con 96 voti favorevoli e 56 contrari, è stato introdotto il divieto di "pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino al termine dell'udienza preliminare", o fino alla fine delle indagini dove questa non è prevista. Insomma una "stretta" che lede sia il diritto di informare che quello di essere informati.Sull'emendamento Costa e le sue conseguenze sul diritto costituzionale ad essere informati e sul giornalismo investigativo si terrà a Trani, giovedì 29 febbraio, dalle ore 15.30, presso la Fondazione Seca - Museo della Macchina per scrivere, un evento formativo organizzato dal Circolo della stampa "San Francesco di Sales" e dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia. Sarà di fatto uno dei primi appuntamenti pubblici di analisi degli effetti dell'emendamento Costa successivamente all'approvazione definitiva al Senato. All'evento formativo, al quale sono stati riconosciuti 6 crediti deontologici, interverranno il, sui rapporti che le procure potranno o meno intrattenere con i giornalisti;sugli effetti che questa legge avrà sui propri assistiti;sulle conseguenze legate al rapporto dei giornalisti con le fonti e sulla difficoltà di conoscere e poi ricostruire fatti di interesse pubblico da riportare alla comunità;, sul significato che questa norma ha rispetto alle legislazioni adottate negli altri paesi della Ue sullo stesso tema."Questo evento formativo e primo confronto sull'emendamento Costa - spiega il Presidente del Circolo della Stampa della Bat, Vincenzo Rutigliano - vuole offrire non solo ai giornalisti, ma all'intera comunità, una occasione per verificare l'ampiezza dei limiti che questa legge pone all'attività della stampa, alla libertà di stampa. Dobbiamo chiederci come sta ulteriormente cambiando il lavoro dei giornalisti che si occupano di cronaca, in particolare di nera e di giudiziaria, dopo che già un anno fa, con la legge Cartabia sulla presunzione di innocenza, si è impedito ai procuratori di informare l'opinione pubblica sulle indagini in corso".L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Trani, si svolgerà in una "cornice" non casuale, quella della Fondazione SECA che collabora all'iniziativa, mettendo a disposizione la sala convegni contigua al celebre "Museo della Macchina per scrivere".