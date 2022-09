Giovanni Vurchio: «Un mondo migliore e diverso è ancora possibile»

Social Video 1 minuto Video delle dichiarazioni di Vurchio

In uno degli ultimi incontri pubblici il candidato andriese alla Camera nel collegio plurinominale Bat-Foggia, dott. Giovanni Vurchio, ha esordito con questa frase: «Un mondo migliore e diverso è ancora possibile, supportato dalle capacità politiche degli uomini di questo territorio per leggere, interpretare, evidenziare e mettere a frutto, le caratteristiche e le qualità della Regione Puglia, in cui servono interventi forti e coraggiosi affinché, in un sistema complesso, come quello economico finanziario e sociale dell'Italia di oggi, possano creare un'accelerazione delle riforme; per tale motivo abbiamo bisogno di forze nuove, giovani capaci, idee nuove e rivoluzionarie sul lavoro, sul fisco agevolato, più vicino alle famiglie e alle aziende.Abbiamo bisogno di idee rivoluzionarie pacifiche, vive, corrette, rispettose e oneste per cambiare le nostre città, i comuni e i borghi del nostro territorio. E' necessario, è evoluzione, con una visione nuova del futuro. Il 25 settembre 2022, vota gli uomini di questo territorio Giovanni Vurchio, Sabino Zinni e Francesco Boccia, candidati alla Camera dei Deputati e al Senato del Parlamento Italiano, nella lista del Partito Democratico, per la Città di Andria, i Comuni e i Territori delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia perché, un mondo migliore e diverso è ancora possibile».