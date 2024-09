Giovanna Bruno e Lorenzo Marchio Rossi eletti delegati al Congresso nazionale di Ali

Si è svolta l'assemblea regionale precongressuale di Ali Puglia alla presenza della Presidente di Ali Puglia e sindaca di Andria, Giovanna Bruno. L'assemblea è stata convocata a seguito dell'indizione del Congresso Nazionale di Ali che si terrà il prossimo 12 settembre alle a Roma, nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio, nel quale si eleggerà il nuovo Presidente nazionale dell'associazione.L'Assemblea regionale Ali Puglia di oggi ha formalmente eletto i suoi delegati:(Direttora ALI Puglia, delegata del Comune di Martina Franca);(Presidente ALI Puglia, Sindaca Comune di Andria);(Vicepresidente Provincia Bat);(Presidente consiglio comunale Comune di Trani);(Sindaca Comune di Foggia);(Assessore Cultura, Eventi e Politiche Giovanili Comune di Taranto);(Assessore Urbanistica e Pianificazione del Territorio; Bilancio e Programmazione; Benessere degli Animali; Finanze e Tributi Locali Comune di Gravina in Puglia);(Vicesindaco Comune di Bari).L'assemblea ha inoltre delegato(Assessore Politiche di Comunità, Coesione Sociale e Cultura, Turismo, Servizio Civile, Pubblica Istruzione, Legalità, Welfare Giustizia Sociale e Disabilità, Politiche Abitative del Comune di Terlizzi) e(Bilancio e Programmazione, Tributi, Partecipate, Edilizia Pubblica, Demanio e Patrimonio, Politiche Giovanili Comune di Barletta) a partecipare al Congresso Nazionale di Roma.La Presidente di Ali Puglia: «ALI è stata tra le primissime realtà nazionali ad occuparsi del delicato tema dell'Autonomia Differenziata, rispetto al quale ha assunto anche iniziative sui territori di informazione capillare su quello che era il disegno Calderoli, poi trasformato in legge dello Stato. Attualmente è in corso la campagna referendaria abrogativa, facendo leva sull'indissolubilità di un'Italia unita.ALI consente di vivere un sistema di relazioni su base regionale e poi nazionale, utile a presidiare temi comuni a tutti gli enti locali, facendo emergere la voce degli amministratori che quotidianamente si misurano con problemi e opportunità. L'associazione – prosegue Bruno – vive l'importante fase congressuale nazionale, preceduta dalle assemblee regionali.In Puglia c'è una nutrita pattuglia di comuni/province aderenti, all'interno della quale sono stati eletti gli 8 delegati in vista dell'appuntamento romano del 12 settembre, convocato in Campidoglio. La presidenza di Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e ora europarlamentare, ha segnato anni di importante rilancio della Lega delle Autonomie Italiane.Il nuovo Presidente – conclude – partirà da un bagaglio consolidato, che deve recepire nuove sfide e darsi obiettivi ancora più accattivanti. Nel ringraziare gli aderenti e i partecipanti pugliesi, sottolineo ancora una volta di più quanto l'associazione abbia margini di ulteriore crescita nella nostra Regione, con ricadute concrete sulle comunità in termini di servizi e di supporto».